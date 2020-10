Anticipazioni Daydreamer | domenica 11 ottobre 2020 | Can viene arrestato

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 11 ottobre 2020) Ledi “-Le ali del sogno” di11. Fabbri, in combutta con Aylin, vuole il profumo di Sanem. Can non può sopportare che il francese cerchi ancora attenzioni dalla sua donna e decide di regolare i conti. Comunica dunque a Emre che si recherà nell’ufficio di Fabbri e che per convincerlo a lasciare le quote dell’azienda, è disposto a tutto. Emre informa immediatamente Aylin dell’arrivo di Can da Fabbri. Can propone a Fabbri una grossa somma di denaro per levarsi di torno, ma il francese rifiuta, volendo a tutti i costi la ricetta del profumo di Sanem. Can, quindi, rivela a Fabbri che Sanem è la sua fidanzata. Fabbri provoca Can che gli sferra un pugno in faccia. ...