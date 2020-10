All'uscita dall'ospedale Trump voleva indossare la t-shirt di superman (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo quanto riferisce il New York Times, il presidente Donald Trump voleva indossare una maglietta con la S di superman all'uscita dall'ospedale militari Walter Reed, nel tentativo di rendere ... Leggi su globalist (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo quanto riferisce il New York Times, il presidente Donalduna maglietta con la S diall'militari Walter Reed, nel tentativo di rendere ...

IsraelinItaly : Il 9 ottobre di 38 anni fa, il piccolo Stefano Gaj Tachè, un bimbo di soli 2 anni, perse la vita in un attentato or… - albertocencetti : RT @janavel7: Ma si può essere più scemi di così? Trump come Superman: 'All'uscita dall'ospedale voleva mostrarsi con la sua maglietta' ht… - janavel7 : Ma si può essere più scemi di così? Trump come Superman: 'All'uscita dall'ospedale voleva mostrarsi con la sua mag… - grifopolo : RT @repubblica: Usa, Trump come Superman: 'All'uscita dall'ospedale voleva mostrarsi con la sua maglietta' [aggiornamento delle 11:52] http… - repubblica : Usa, Trump come Superman: 'All'uscita dall'ospedale voleva mostrarsi con la sua maglietta' [aggiornamento delle 11:… -