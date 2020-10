USA, Fauci contro Trump: “Evento alla Casa Bianca diffusore del virus” (Di sabato 10 ottobre 2020) USA, Fauci contro Trump: “Evento alla Casa Bianca diffusore del virus”. Il massimo esperto di malattie infettive ha confermato la diagnosi riguardo il focolaio nella sede presidenziale Il massimo esperto di malattie infettive del governo degli Stati Uniti, Anthony Fauci, ha affermato che l’evento tenutosi al Rose Garden della Casa Bianca il 26 settembre è … L'articolo USA, Fauci contro Trump: “Evento alla Casa Bianca diffusore del virus” proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) USA,: “Eventodel virus”. Il massimo esperto di malattie infettive ha confermato la diagnosi riguardo il focolaio nella sede presidenziale Il massimo esperto di malattie infettive del governo degli Stati Uniti, Anthony, ha affermato che l’evento tenutosi al Rose Garden dellail 26 settembre è … L'articolo USA,: “Eventodel virus” proviene da .

