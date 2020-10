Udinese | un positivo nel gruppo squadra | annullata l’amichevole con il Pordenone Il comunicato

Leggi su mediagol

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ancora un nuovo caso di Coronavirus in Serie A.Pochi istanti fa, infatti, l'che ha, tramite il proprio sito di riferimento, di aver riscontrato la positività di un membro del proprio: non si tratta ne' di un calciatore, ne' di un membro dello staff tecnico, ciò nonostante, la società ha deciso di annullare, in via precauzionale l'amichevole contro il, prevista per questo pomeriggio.Di seguito, ilin questione."Calcio comunica che la gara amichevole di questo pomeriggio contro il, a titolo prudenziale, a causa della riscontrata positività al COVID 19 di un componente, non calciatore ...