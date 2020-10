“Se ci tengono rinchiusi ancora una settimana…”, Mertens commenta così l’isolamento (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Napoli è ancora in isolamento dopo che sono state riscontrate alcune positività tra calciatori e membri dello staff. La squadra si trova a Castelvolturno, l’attaccante Dries Mertens ha deciso di scherzare postando una foto un compagnia del difensore Koulibaly. “Se ci tengono rinchiusi ancora una settimana credo che passeremo ad un altro sport”. Poi la sfida con Petagna, fisicamente ben piazzato: ““Andrea, dove sei?…”. E il compagno ha risposto: “Photoshop”. La confessione dell’attaccante: “penalizzato dalla love story con Elisabetta Canalis” FOTOL'articolo “Se ci tengono rinchiusi ancora una settimana…”, Mertens ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Napoli èin isolamento dopo che sono state riscontrate alcune positività tra calciatori e membri dello staff. La squadra si trova a Castelvolturno, l’attaccante Driesha deciso di scherzare postando una foto un compagnia del difensore Koulibaly. “Se ciuna settimana credo che passeremo ad un altro sport”. Poi la sfida con Petagna, fisicamente ben piazzato: ““Andrea, dove sei?…”. E il compagno ha risposto: “Photoshop”. La confessione dell’attaccante: “penalizzato dalla love story con Elisabetta Canalis” FOTOL'articolo “Se ciuna settimana…”,...

FBiasin : Quello del #calcio è un mondo straordinario: non si fanno i complimenti ai club che si sono rinforzati spendendo qu… - luigipe79 : RT @coldblackarrow: 'Se ci tengono chiusi per un'altra settimana penso che cambieremo sport' IO VI AMO - spectrumtenebr1 : Comunque nella mia cultura “amici speciali” è sinonimo di “scopamici” quindi se proprio ci tengono, beh, che dire .… - resoccultae : @SabrinaGalli68 Onestamente lo hanno votato ora se lo tengono... affari loro! - MarcoDeGirolamo : @rprat75 @Redblack100x100 Azzardo. Lo tengono a riposo in gara 6 per giocarselo sicuramente più a posto per eventua… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se tengono Covid e assemblee di condominio le videoconferenze non sono legali. Rischio caos Corriere della Sera