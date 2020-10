“Non dipende da noi”. Dayane Mello disperata al GF Vip: è successo subito dopo la puntata (Di sabato 10 ottobre 2020) Pochi giorni prima della nuova diretta i concorrenti del GF Vip hanno ricevuto una comunicazione ufficiale dalla produzione. Alla luce della delicata situazione in Italia legata al coronavirus, gli autori hanno consegnato una busta a Pierpaolo Pretelli affinché informasse il resto della Casa. Chi è mamma o papà avrà il permesso di sentire i figli al telefono, in modo tale da accertarsi che fuori dal bunker di Cinecittà tutto stia andando per il verso giusto. Il Grande Fratello ha spiegato che coloro che hanno “figli piccoli” avranno modo di sentirli al telefono molto presto, giusto il tempo di risolvere alcuni dettagli organizzativi ma un dettaglio del comunicato, però, ha causato discussioni: chi ha figli grandi non può sentirli? Matilde Brandi e Elisabetta Gregoraci, ma anche Myriam Catania invece si sono commosse alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Pochi giorni prima della nuova diretta i concorrenti del GF Vip hanno ricevuto una comunicazione ufficiale dalla produzione. Alla luce della delicata situazione in Italia legata al coronavirus, gli autori hanno consegnato una busta a Pierpaolo Pretelli affinché informasse il resto della Casa. Chi è mamma o papà avrà il permesso di sentire i figli al telefono, in modo tale da accertarsi che fuori dal bunker di Cinecittà tutto stia andando per il verso giusto. Il Grande Fratello ha spiegato che coloro che hanno “figli piccoli” avranno modo di sentirli al telefono molto presto, giusto il tempo di risolvere alcuni dettagli organizzativi ma un dettaglio del comunicato, però, ha causato discussioni: chi ha figli grandi non può sentirli? Matilde Brandi e Elisabetta Gregoraci, ma anche Myriam Catania invece si sono commosse alla ...

