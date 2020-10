Nazionale: ulteriori controlli sui giocatori di Inter e Lazio (Di sabato 10 ottobre 2020) I giocatori di Inter e Lazio presenti in Nazionale si sono sottoposti a nuovi controlli dopo la positività di Alessandro Bastoni in Under 21. Sale il livello di attenzione della Nazionale in vista della sfida di domani sera contro la Polonia in Nations League. Come riferisce Il Giornale, lo staff medico ha deciso di imporre un tampone quotidiano ai giocatori dopo le positività riscontrate fra i calciatori dell’Under 21. Inoltre, proprio per questo caso, è stato effettuato un ulteriore controllo sui giocatori a maggior rischio contagio. Si tratta degli Interisti D’Ambrosio, Barella, Sensi e dei i laziali Acerbi, Immobile e Lazzari oltre al team manager Lele Oriali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Idipresenti insi sono sottoposti a nuovidopo la positività di Alessandro Bastoni in Under 21. Sale il livello di attenzione dellain vista della sfida di domani sera contro la Polonia in Nations League. Come riferisce Il Giornale, lo staff medico ha deciso di imporre un tampone quotidiano aidopo le positività riscontrate fra i calciatori dell’Under 21. Inoltre, proprio per questo caso, è stato effettuato un ulteriore controllo suia maggior rischio contagio. Si tratta degliisti D’Ambrosio, Barella, Sensi e dei i laziali Acerbi, Immobile e Lazzari oltre al team manager Lele Oriali. Leggi su Calcionews24.com

WWF_Roma : @Parcoabruzzo Lazio e Molise.Ritardo grave per l’istituzione dell’area contigua nel versante laziale. Si continua a… - inter_nazionale : RT @Inter: ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono positivi al Covid-19. Per Radu… - SBertagna : @Jajo_4 come non c'entrano? Se anche i giocatori sono già arrivati positivi in nazionale poi crei ulteriori focolai… - MilanBergamoBGY : È inoltre obbligatorio comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di pr… - stoicnik : @Andrea61256741 @MassimoGalli51 e lo 0,5% in terapia intensiva. Tuttavia, anche per questo indicatore le differenze… -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale ulteriori Nazionale: ulteriori controlli sui giocatori di Inter e Lazio Calcio News 24 Nazionale: ulteriori controlli sui giocatori di Inter e Lazio

I giocatori di Inter e Lazio presenti in Nazionale si sono sottoposti a nuovi controlli dopo la positività di Alessandro Bastoni in Under 21. Sale il livello di attenzione della Nazionale in vista ...

Il virus "Nazionale" fa tremare la serie A. I medici studiano soluzioni

Salta Islanda-Italia Under 21. L’ombra di Covid si allunga minacciosa anche sulle Nazionali spaventando il calcio italiano. La Serie A resta con il fiato sospeso e teme un effetto domino.

I giocatori di Inter e Lazio presenti in Nazionale si sono sottoposti a nuovi controlli dopo la positività di Alessandro Bastoni in Under 21. Sale il livello di attenzione della Nazionale in vista ...Salta Islanda-Italia Under 21. L’ombra di Covid si allunga minacciosa anche sulle Nazionali spaventando il calcio italiano. La Serie A resta con il fiato sospeso e teme un effetto domino.