Milan, gli stipendi e gli ingaggi di tutti i giocatori: quanti soldi guadagnano (Di sabato 10 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport ha pubblicato i monte ingaggi della squadre di Serie A per la stagione 2020/2021. Tra queste c’è ovviamente il Milan, il quale avrà a carico 90 milioni da pagare ai giocatori: il monte ingaggi dei rossoneri è secondo solo a quello di Juventus, Inter, Roma e Napoli. Il più pagato è ovviamente Zlatan Ibrahimovic con 7 milioni di euro, seguito da Gigio Donnarumma con 6 milioni di euro netti. Seguono a pari merito Alessio Romagnoli e Ante Rebic, entrambi con contratti da 3.5 milioni di euro netti a stagione. Di seguito tutti gli stipendi dei calciatori rossoneri: Ibrahimovic 7 G. Donnarumma 6 Rebic 3.5 Romagnoli 3.5 Calhanoglu 2.5 Kessie 2.2 Calabria 2 Conti 2 Musacchio 2 Tonali 2 Bennacer 1.5 Castillejo ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport ha pubblicato i montedella squadre di Serie A per la stagione 2020/2021. Tra queste c’è ovviamente il, il quale avrà a carico 90 milioni da pagare ai: il montedei rossoneri è secondo solo a quello di Juventus, Inter, Roma e Napoli. Il più pagato è ovviamente Zlatan Ibrahimovic con 7 milioni di euro, seguito da Gigio Donnarumma con 6 milioni di euro netti. Seguono a pari merito Alessio Romagnoli e Ante Rebic, entrambi con contratti da 3.5 milioni di euro netti a stagione. Di seguitoglidei calciatori rossoneri: Ibrahimovic 7 G. Donnarumma 6 Rebic 3.5 Romagnoli 3.5 Calhanoglu 2.5 Kessie 2.2 Calabria 2 Conti 2 Musacchio 2 Tonali 2 Bennacer 1.5 Castillejo ...

GoalItalia : ?? 'Al Milan da allenatore ho fatto un lavoro incredibile' ?? '35 punti in 19 partite e sono stato esonerato, gli all… - capuanogio : Gli stipendi della #SerieA sono scesi di 72 milioni di euro a quota 1.288. Pesano i risparmi di tanti club tra cui… - pisto_gol : Consigli per gli acquisti ????Al Milan che senza Ibra non è esistito in fase offensiva darei un consiglio : Vladislav… - Erik688 : @Milan_A_Vita Sono gli estremi della situazione mi sembra che gli ipocondriaci siano in vantaggio almeno da quel che leggo - sportface2016 : #Milan Il monte ingaggi della squadra e gli stipendi di tutti i calciatori: ecco quanto guadagnano i rossoneri -