Mancini:”Occhio alla Polonia. Miglioramenti continui” (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di conferenza stampa per Roberto Mancini alla vigilia di Polonia-Italia. Dopo la roboante vittoria di mercoledì con la Moldavia (https://www.youtube.com/watch?v=ETlkSPB3BCg), arriva il terzo appuntamento in Nations League. Tanti i temi trattatti: dalla formazione alla questione della riapertura degli stadi. Vediamo alcuni dei passaggi fondamentali. Le scelte di formazione Il dubbio più grande riguarda la presenza dal primo minuto di Giorgio Chiellini. “Valuteremo con Chiellini nella rifinitura, se starà bene giocherà lui. L’Italia ha sempre avuto i migliori difensori al mondo e li ha anche oggi. Ciò non toglie che come squadra possiamo migliorare molto”. Il secondo tema riguarda il centravanti titolare nel tridente con El ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di conferenza stampa per Robertovigilia di-Italia. Dopo la roboante vittoria di mercoledì con la Moldavia (https://www.youtube.com/watch?v=ETlkSPB3BCg), arriva il terzo appuntamento in Nations League. Tanti i temi trattatti: dformazionequestione della riapertura degli stadi. Vediamo alcuni dei passaggi fondamentali. Le scelte di formazione Il dubbio più grande riguarda la presenza dal primo minuto di Giorgio Chiellini. “Valuteremo con Chiellini nella rifinitura, se starà bene giocherà lui. L’Italia ha sempre avuto i migliori difensori al mondo e li ha anche oggi. Ciò non toglie che come squadra possiamo migliorare molto”. Il secondo tema riguarda il centravanti titolare nel tridente con El ...

