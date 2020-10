La sorella di Massimo Bossetti cambia cognome, lui replica: «Un gesto violento» (Di sabato 10 ottobre 2020) Massimo Bossetti, la sorella gemella Laura Letizia ha deciso di cambiare cognome. Una scelta drastica che, di fatto, ha decretato la interruzione definitiva nel rapporto tra i due fratelli, già incrinatosi da tre anni. La sorella di Bossetti cambia cognome, lui replica a mezzo stampa La sorella di Bossetti ha infatti dichiarato poche settimane fa di non riuscire più a sostenere il peso di quello che per lei è un fardello insopportabile. «Nei prossimi mesi cambierò il mio cognome, non riesco a nominare più mio fratello, né il suo cognome … Mi fa troppo male, sono stanca, questo ... Leggi su urbanpost (Di sabato 10 ottobre 2020), lagemella Laura Letizia ha deciso dire. Una scelta drastica che, di fatto, ha decretato la interruzione definitiva nel rapporto tra i due fratelli, già incrinatosi da tre anni. Ladi, luia mezzo stampa Ladiha infatti dichiarato poche settimane fa di non riuscire più a sostenere il peso di quello che per lei è un fardello insopportabile. «Nei prossimi mesi cambierò il mio, non riesco a nominare più mio fratello, né il suo… Mi fa troppo male, sono stanca, questo ...

EleuteriaTheory : Mia sorella mi ha fatto notare che con il numero massimo di 3 clienti in negozio, a Natale crolleranno gli incassi,… - absof_knglutely : Un 99/2000 massimo che commenta le tette di mia sorella 14enne davanti a un gruppo giusto per fare il sommelier del… - mylove_sicheng : Per di più hanno avuto il coraggio di dire che io ho influenzato mia sorella la piccola... IO CHE STO A ROMA IL 95%… - xxsereeena : @kidrauhlsmjle eh beh, forse li va pure bene. esempio qui da me io lo pagherei 10/15 euro massimo, mentre tipo mia… - epipurpIe : perché tutti quando postano la loro faccia fanno un sacco di like mentre io massimo 2 tra cui una è mia sorella aka la obbligo in chat -

Ultime Notizie dalla rete : sorella Massimo La sorella di Bossetti cambia cognome, lui replica: «Un gesto violento» UrbanPost La sorella di Massimo Bossetti cambia cognome, lui replica: «Un gesto violento»

Massimo Bossetti, la sorella gemella Laura Letizia ha deciso di cambiare cognome. Una scelta drastica che, di fatto, ha decretato la interruzione definitiva nel rapporto tra i due fratelli ...

Flavio Briatore «Elisabetta, il bene per nostro figlio e la nostra famiglia non può essere spezzato dalla tv»

Se da un lato Flavio Briatore non ci sta a passare per bugiardo, dall’altro Elisabetta Gregoraci non le manda a dire al suo ex marito e lo fa senza paura, in diretta, attraverso le telecamere del Gran ...

Massimo Bossetti, la sorella gemella Laura Letizia ha deciso di cambiare cognome. Una scelta drastica che, di fatto, ha decretato la interruzione definitiva nel rapporto tra i due fratelli ...Se da un lato Flavio Briatore non ci sta a passare per bugiardo, dall’altro Elisabetta Gregoraci non le manda a dire al suo ex marito e lo fa senza paura, in diretta, attraverso le telecamere del Gran ...