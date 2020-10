In Spagna annunciano l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juve | squadra scelta e lista partenti

Leggi su bufale

(Di sabato 10 ottobre 2020) In, da alcune ore a questa parte, si parla con insistenza del possibile addio dientro la fine di questa stagione. Ieri il portoghese è finito al centro di alcune dichiarazioni da parte del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, come vi abbiamo riportato attraverso un articolo specifico. Oggi, invece, si parla del futuro a medio termine per il campione ex Real Madrid, il cui contratto coi bianconeri rischia seriamente di non essere rinnovato. Il futuro diè lontano d? Ne ha parlato il sito Diario Gol, che successivamente ha parlato anche della nuova possibile destinazione per lo stesso. ...