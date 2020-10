Il sindaco di Bari Decaro pubblica video di una festa su Facebook: "Non piangete quando chiuderemo tutto" (Di sabato 10 ottobre 2020) “Bella serata ieri, complimenti. Avete fatto bene a postare il video su Instagram, così la polizia può avviare un’indagine. Ai dj che hanno organizzato e a voi che avete partecipato, violando ogni regola, dico una sola cosa: non venite a piangere quando, per colpa vostra, saremo costretti di nuovo a chiudere tutto”.Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che mostra il video di una festa dove decine e decine di ragazzi ballano e saltano abbracciati quasi tutti senza mascherina. Il video è stato postato su Instagram. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 ottobre 2020) “Bella serata ieri, complimenti. Avete fatto bene a postare ilsu Instagram, così la polizia può avviare un’indagine. Ai dj che hanno organizzato e a voi che avete partecipato, violando ogni regola, dico una sola cosa: non venite a piangere, per colpa vostra, saremo costretti di nuovo a chiudere”.Lo scrive sulla sua paginaildi, Antonio, che mostra ildi unadove decine e decine di ragazzi ballano e saltano abbracciati quasi tutti senza mascherina. Ilè stato postato su Instagram.

HuffPostItalia : Il sindaco di Bari Decaro pubblica video di una festa su Facebook: 'Non piangete quando chiuderemo tutto' - PaoloPolvara : RT @HuffPostItalia: Il sindaco di Bari Decaro pubblica video di una festa su Facebook: 'Non piangete quando chiuderemo tutto' - giulio_galli : RT @HuffPostItalia: Il sindaco di Bari Decaro pubblica video di una festa su Facebook: 'Non piangete quando chiuderemo tutto' - carloscatozza : RT @HuffPostItalia: Il sindaco di Bari Decaro pubblica video di una festa su Facebook: 'Non piangete quando chiuderemo tutto' - gmslongo : RT @HuffPostItalia: Il sindaco di Bari Decaro pubblica video di una festa su Facebook: 'Non piangete quando chiuderemo tutto' -