De Zerbi | “Se vogliamo chiudere il campionato dobbiamo rinchiuderci in una bolla”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 10 ottobre 2020) "Seilin una bolla". È deciso e netto il parere di mister Roberto De, il tecnico del Sassuolo ha parlato a Radio Deejay delle possibili soluzioni da mettere in attuo per terminare ilsenza troppi problemi."DENTRO LA BOLLA"caption id="attachment 1030789" align="alignnone" width="1024" De, getty images/caption"I calciatori e gli addetti a lavoro devono prendere le giuste precauzioni ma tanti di noi hanno figli che vanno a scuola - ha precisato l'allenatore del Sassuolo. Io quando torno a scuola i miei figli li bacio, loro hanno 15 e 17 anni, escono e non sai cosa fanno. Se si vuole portare a termine ill'estrema soluzione è chiuderci ...