Contagi a Scuola, Lezioni a Distanza per un Istituto di Roma (Di sabato 10 ottobre 2020) Il direttore di un Istituto di Roma ha comunicato la chiusura e l’avviamento della didattica a Distanza a causa dei Contagi da Covid-19. La Scuola coinvolta è il Liceo Villa Flaminia di Roma. A causa dei numerosi casi positivi, ne è stata disposta la chiusura. Le Lezioni a Distanza saranno avviate dal 12 ottobre e … Leggi su youreduaction (Di sabato 10 ottobre 2020) Il direttore di undiha comunicato la chiusura e l’avviamento della didattica aa causa deida Covid-19. Lacoinvolta è il Liceo Villa Flaminia di. A causa dei numerosi casi positivi, ne è stata disposta la chiusura. Lesaranno avviate dal 12 ottobre e …

AzzolinaLucia : Questi sono i dati sui contagi a scuola alla data del 3 ottobre, raccolti attraverso il monitoraggio realizzato con… - HuffPostItalia : Non è la scuola la fonte dei contagi in crescita - lucaquaglia66 : la #scuola viene prima di tutto, soprattutto come fonte di contagi, anche perché a scuola studenti e personale non… - lucaquaglia66 : @CottarelliCPI la #scuola viene prima di tutto, soprattutto come fonte di contagi, anche perché a scuola studenti e… - PacificoTweet : Udir su Ansa - Azzolina, 2.348 studenti contagiati, 402 prof. Cresce ansia ma no a dad. Presidi, senza scudo penale… -