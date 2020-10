Cambi | Carstens Ceo Bri | ' Bns non manipola tassi di cambio'

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 ottobre 2020) Basiliea, 10 ott. (Adnkronos/Ats) - La Banca nazionale svizzera (Bns) nondio. Ad affermarlo è Agustín, direttore generale della Bri, la Banca dei Regolamenti Internazionali. L'operato della banca centrale svizzera è semplicemente un meccanismo di difesa per impedire un rafforzamento del franco svizzero, un veleno per l'economia elvetica, afferma in un'intervista pubblicata oggi dalla 'Nzz'. La politica monetaria della Bns è stata ripetutamente criticata da Washington, secondo cui gli Stati Uniti ne fanno le spese. Il recente annuncio della Bns, alla fine di settembre, di pubblicare il volume degli interventi sul mercato valutario alla fine di ciascun trimestre, e non solo annualmente come finora, è stata letta dagli analisti anche come risposta a queste ...