Calciomercato Juventus, spunta il retroscena: la verità sull'affare Kean

Kean is back? Purtroppo no. Come ben sappiamo, la fine del Calciomercato ha confermato varie pesanti indiscrezioni, con arrivi a sorpresa last minute o affari ritenuti prettamente da fantacalcio. Ma non tutte queste voci si sarebbe trasformate in realtà. Uno dei tormentoni dell'estate della Juventus sarebbe stato infatti il ritorno, mai coronato, dell'ex attaccante bianconero. Quest'ultimo, relegato ai margini del progetto dell'Everton, sarebbe stato spedito sì lontano da Liverpool, ma non in direzione Torino. Sorprendendo un po' tutti infatti, il classe 2000 è approdato al Paris Saint-Germain, dove ricoprirà il ruolo di vice-Icardi. Dopo aver sondato con ardore l'ambiente parigino, il talento italiano avrebbe finalmente chiarito gli aspetti più intriganti del suo ...

