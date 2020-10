Vladimir Luxuria | attori | cantanti e calciatori gay fingono di essere etero soltanto per continuare a lavorare indisturbati

(Di venerdì 9 ottobre 2020) È un sistema " ha dichiaratoa Today.it " Parlando in generale, conosco le pressioni degli agenti di spettacolo , di chi pensa che se un attore si dichiara gay poi non viene chiamato a fare ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Vladimir Luxuria: «Gay che si fingono etero». Svelato il retroscena su calciatori, attori e politici - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Vladimir Luxuria: «Gay che si fingono etero». Svelato il retroscena su calciatori, attori e politici - leggoit : Vladimir Luxuria: «Gay che si fingono etero». Svelato il retroscena su calciatori, attori e politici - alellorini : RT @Drittorovescio_: Legge contro l'omofobia, Vladimir Luxuria risponde a Padre Ariel: 'Io spero che i pedofili non entrino nel regno dei c… - JZzio : RT @Drittorovescio_: Legge contro l'omofobia, Vladimir Luxuria risponde a Padre Ariel: 'Io spero che i pedofili non entrino nel regno dei c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Luxuria

Dopo il coming out di Gabriel Garko, che ha rivelato di essere gay ma di essersi finto per anni etero solo per continuare a lavorare, Vladimir Luxuria ha parlato di una situazione molto simile che si.Vladimir Luxuria racconta un retroscena su calciatori, attori e politici che sono gay ma si fingono etero per continuare a lavorare. Ecco la situazione.