Ticket sanitario 2020 | tutti i codici di esenzione per situazione e patologie

Il Ticket sanitario, come noto, è un contributo versato dal cittadino per alcune prestazioni sanitarie offerte dallo Stato ed è principalmente riferito a prestazioni di pronto soccorso; cure termali; acquisto farmaci; prestazioni specialistiche (quali visite, esami strumentali e analisi di laboratorio). Tuttavia, è possibile ottenere l'esenzione dal pagamento in determinati casi, tenendo conto non solo della patologia, ma anche del reddito e dello status lavorativo. Nello specifico, i casi di esenzione si suddividono per: reddito; età; condizione sociale; presenza di alcune malattie (croniche o rare); riconoscimento dell'invalidità; gravidanza; diagnosi precoce di tumori; diagnosi di HIV. Nel dettaglio, all'esenzione Ticket ...

