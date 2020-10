The Walking Dead | il fumetto speciale su Negan arriva in libreria

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Giovedì 29 ottobre esce l'albo che racconta cosa è accaduto al più amato villain di The: ecco l'attesa copertina. Robert Kirkman e Charlie Adlard hanno deciso di raccontare un altro pezzetto della storia diin un albointitolato Theè vivo!, che giovedì 29 ottobre esce anche in Italia grazie a saldaPress. Negli USA è uscito come forma di sostegno per le fumetterie, accomunate alle nostre dalla grave crisi dovuta all'emergenza sanitaria. E saldaPress ha deciso di sposare la filosofia dell'operazione, facendo diventare l'albo il quinto step di sostegno alle fumetterie WE ARE FAMILY - FASE 2, col quale la casa editrice dona alle librerie specializzate in...