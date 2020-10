The Boys 2: arriva oggi il finale di stagione (Di venerdì 9 ottobre 2020) È oggi disponibile su Amazon Prime Video il finale della seconda stagione di The Boys, la serie di Eric Kripke basata sui comics di Garth Ennis e Darick Robertson Il finale della seconda stagione di The Boys è finalmente disponibile su Amazon Prime Video. Ispirata ai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys, con la sua satira sul mondo dei supereroi, è divetata immediatamente popolare sulla piattaforma di streaming. La serie è stata una delle più seguite su Amazon fin dall’uscita della prima stagione, ma il successo è diventato ancora più grande con la seconda, tanto che il suo pubblico è quasi raddoppiato. L’interesse per la seconda ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Èdisponibile su Amazon Prime Video ildella secondadi The, la serie di Eric Kripke basata sui comics di Garth Ennis e Darick Robertson Ildella secondadi Theè finalmente disponibile su Amazon Prime Video. Ispirata ai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, The, con la sua satira sul mondo dei supereroi, è divetata immediatamente popolare sulla piattaforma di streaming. La serie è stata una delle più seguite su Amazon fin dall’uscita della prima, ma il successo è diventato ancora più grande con la seconda, tanto che il suo pubblico è quasi raddoppiato. L’interesse per la seconda ...

