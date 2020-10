Smentite sul possibile divorzio tra Honor e Huawei nelle ultime ore (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ci sono alcune novità rilevanti che dobbiamo prendere in esame oggi 9 ottobre, per quanto riguarda la possibile svolta inerente la vendita di Honor da parte di Huawei. Da alcune ore a questa parte, come vi abbiamo tempestivamente riportato con un articolo pubblicato nella giornata di ieri, circola la voce sulla possibile separazione tra questi due marchi. Il motivo? Escludere Honor dalla morsa che è stata voluta da Trump e dagli USA nei confronti del produttore cinese. Gli aggiornamenti del 9 ottobre su Huawei e Honor Una tesi, questa, che sulla carta avrebbe una sua logica, se non altro perché l’eventuale separazione comporterebbe misure meno restrittive per il mondo Honor. Tuttavia, le indiscrezioni iniziali non hanno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ci sono alcune novità rilevanti che dobbiamo prendere in esame oggi 9 ottobre, per quanto riguarda lasvolta inerente la vendita dida parte di. Da alcune ore a questa parte, come vi abbiamo tempestivamente riportato con un articolo pubblicato nella giornata di ieri, circola la voce sullaseparazione tra questi due marchi. Il motivo? Escluderedalla morsa che è stata voluta da Trump e dagli USA nei confronti del produttore cinese. Gli aggiornamenti del 9 ottobre suUna tesi, questa, che sulla carta avrebbe una sua logica, se non altro perché l’eventuale separazione comporterebbe misure meno restrittive per il mondo. Tuttavia, le indiscrezioni iniziali non hanno ...

GiusCandela : MARIO ORFEO, SAMUELE BERSANI E MILO BRUNETTI: I PRESUNTI AMORI, TRA SMENTITE E SILENZI, DI FRANCESCA FIALDINI.… - Nico6410 : @AndreaCDami @Penelope7310 @melinacugliari Se non il posto perché è comunque un primario, di sicuro la faccia perc… - CCKKI : @semioticmonkey Letto così, alla luce delle accuse di #LiMengYan da #HongKong sul coronavirus artificiale creato ne… - Desmondo90 : @Carlo213Ge @gilardisil Non ti piace l'approccio? Ok, ci può stare, ma accusare i 5 stelle di giravolte sul tema no… - robenven : @CarloCalenda Si, il problema è trovarlo il vaccino in farmacia. Come per le mascherine, questo governo dice delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Smentite sul Ubs, presidente Weber smentisce indiscrezioni su grossa operazione M&A - Bilanz Yahoo Finanza Elisa Isoardi: “Sono bella ma single, spavento gli uomini”

Dopo la lunga storia d’amore con Matteo Salvini e la liaison con Alessandro Di Paolo, Elisa Isoardi è tornata a essere single (benché da settimane circolino voci su una sua presunta liaison con ...

Xbox Series X: nessun problema di surriscaldamento secondo Aaron Greenberg

Aaron Greenberg di Microsoft è intervenuto sul presunto problema di surriscaldamento di Xbox Series X. Le sue parole in quest'articolo.

Dopo la lunga storia d’amore con Matteo Salvini e la liaison con Alessandro Di Paolo, Elisa Isoardi è tornata a essere single (benché da settimane circolino voci su una sua presunta liaison con ...Aaron Greenberg di Microsoft è intervenuto sul presunto problema di surriscaldamento di Xbox Series X. Le sue parole in quest'articolo.