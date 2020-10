Roma, agente Zaniolo: «È un predestinato. Juventus? Ecco la verità» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato del rinnovo di contratto del centrocampista con la Roma Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato della situazione legata al centrocampista con la Roma. RINNOVO – «Il club sa cosa ha tra le mani e ci hanno sempre considerato come progetto importante. È cambiata la proprietà, ma non sono cambiati gli obiettivi e la visione su Zaniolo, nonostante l’infortunio». TALENTO – «Nicolò è un predestinato, se si pensa che è stato convocato in Nazionale senza aver mai fatto una partita in Serie A. Ha dimostrato di essere un talento puro. Si sono affacciati diversi club con sondaggi, ma abbiamo sempre ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Claudio Vigorelli,di Nicolò, ha parlato del rinnovo di contratto del centrocampista con laClaudio Vigorelli,di Nicolò, ha parlato della situazione legata al centrocampista con la. RINNOVO – «Il club sa cosa ha tra le mani e ci hanno sempre considerato come progetto importante. È cambiata la proprietà, ma non sono cambiati gli obiettivi e la visione su, nonostante l’infortunio». TALENTO – «Nicolò è un, se si pensa che è stato convocato in Nazionale senza aver mai fatto una partita in Serie A. Ha dimostrato di essere un talento puro. Si sono affacciati diversi club con sondaggi, ma abbiamo sempre ...

