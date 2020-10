Richiamati corn flakes glassati | arachidi non dichiarate in etichetta

Ultime Notizie dalla rete : Richiamati corn

MeteoWeek

Richiamato un lotto di corn flakes glassati Conad: nel prodotto è stata riscontrata la presenza di arachidi non dichiarate in etichetta. Il richiamo è stato effettuato da Conad e riguarda un lotto di ...L'azienda Conad esce allo scoperto nelle ultime ore con un annuncio che mette in luce un richiamo alimentare: "Non mangiate il prodotto" ...