Quanto pesa la tua dieta sul pianeta? Te lo dice il WWF (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)Mangiare un po’ meno formaggio per salvaguardare la biodiversità, tagliare lo zucchero nella tazzina per liberare aree coltivate e restituirle alle foreste. In vista della Giornata mondiale dell’alimentazione, che cade il 16 ottobre, il WWF lancia un contatore che permette di calcolare l’impatto climatico della propria dieta sul pianeta e come i piccoli cambiamenti a tavola possano riflettersi sulla salvaguardia della Terra. Il progetto fa parte di un’iniziativa più ampia chiamata Planet-based diet (un gioco di parole con la plant based diet, l’alimentazione che privilegia i vegetali), che indaga gli stili alimentari amici della sostenibilità, adattandoli alle diverse culture e zone del mondo. Quello che è sostenibile in Italia, infatti, potrebbe non essere altrettanto ... Leggi su wired (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)Mangiare un po’ meno formaggio per salvaguardare la biodiversità, tagliare lo zucchero nella tazzina per liberare aree coltivate e restituirle alle foreste. In vista della Giornata mondiale dell’alimentazione, che cade il 16 ottobre, il WWF lancia un contatore che permette di calcolare l’impatto climatico della propriasule come i piccoli cambiamenti a tavola possano riflettersi sulla salvaguardia della Terra. Il progetto fa parte di un’iniziativa più ampia chiamata Planet-based diet (un gioco di parole con la plant based diet, l’alimentazione che privilegia i vegetali), che indaga gli stili alimentari amici della sostenibilità, adattandoli alle diverse culture e zone del mondo. Quello che è sostenibile in Italia, infatti, potrebbe non essere altrettanto ...

KJ_KaJu : @JungleJulia88 Ma quanto ti pesa 'sta testa? C'hai l' avorio nel cervello? Povero collox. Povero collox. - LorenzoZL74 : @marcocarezzano Per carità. Ma almeno se lo ricordino tutti quanto pesa il personaggio. Prima di ritrovarcelo governatore dell' Italia. - mrtotalitarismo : Dovrei provare a pubblicare MILLE post al giorno sul blog e vedere quanto 'pesa' in termini di monetizzazione per A… - RomanoCeccon : Quanto pesa lo smartworking sulle bollette? Come difendersi? - giuliodjsun : RT @sempreciro: Se l'anima pesa 21 grammi, quanto pesa l'anima 'e chitestramuort? -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto pesa Blog | Quanto pesa lo smartworking sulle bollette? Come difendersi? Il Sole 24 ORE Merendine e dolci fatti in casa, ecco le porzioni perfette per i propri bambini

Le merendine sono le “discendenti”, su scala industriale di crostata, torta margherita e ciambellone. Ingredienti simili e analogo procedimento di preparazione. Eppure, spesso ...

Cuccarini a «Verissimo» attacca Matano: mi ha pugnalato alle spalle

La conduttrice ospite da Silvia Toffanin ha raccontato la rottura che si è consumata nella passata stagione, a «La vita in diretta», tra lei e il giornalista del Tg1 ...

Le merendine sono le “discendenti”, su scala industriale di crostata, torta margherita e ciambellone. Ingredienti simili e analogo procedimento di preparazione. Eppure, spesso ...La conduttrice ospite da Silvia Toffanin ha raccontato la rottura che si è consumata nella passata stagione, a «La vita in diretta», tra lei e il giornalista del Tg1 ...