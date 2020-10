«Non diteci “bravi”: scendete in piazza con noi», l’appello dei Fridays For Future a chi ancora non riesce a prenderli sul serio – L’intervista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non chiamatelo amore per la natura ma preoccupazione per una crisi presto irrimediabile. Questo è quello che i ragazzi di Fridays for Future ripetono a chi chiede loro delle motivazioni per cui oggi, 9 ottobre, scenderanno in piazza e sciopereranno chiedendo giustizia climatica. A 20 anni provare a ripetere al mondo i pericoli di una crisi già in corso può essere faticoso, soprattutto se non ci si sente presi sul serio. Ma la rabbia per un futuro dalle prospettive allarmanti porterà i ragazzi anche oggi ad avvertire su un’urgenza che non può aspettare ancora molto. Tra questi anche Barbara Mezzalama, 20 anni, di Torino, attivista della prima ora del movimento ispirato all’azione della giovane svedese Greta Thunberg, che prova a parlare ai suoi coetanei ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non chiamatelo amore per la natura ma preoccupazione per una crisi presto irrimediabile. Questo è quello che i ragazzi diforripetono a chi chiede loro delle motivazioni per cui oggi, 9 ottobre, scenderanno ine sciopereranno chiedendo giustizia climatica. A 20 anni provare a ripetere al mondo i pericoli di una crisi già in corso può essere faticoso, soprattutto se non ci si sente presi sul. Ma la rabbia per un futuro dalle prospettive allarmanti porterà i ragazzi anche oggi ad avvertire su un’urgenza che non può aspettaremolto. Tra questi anche Barbara Mezzalama, 20 anni, di Torino, attivista della prima ora del movimento ispirato all’azione della giovane svedese Greta Thunberg, che prova a parlare ai suoi coetanei ...

