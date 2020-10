NCIS 17 su Rai2 tra omicidi e preziosi, trame degli episodi del 9 e 16 ottobre (Di venerdì 9 ottobre 2020) NCIS 17 prosegue su Rai2 in prima serata e in prima visione assoluta con un nuovo episodio in onda venerdì 9 ottobre, a partire dalle 21:15. Si tratta del quindicesimo episodio della diciassettesima stagione, che a causa dell’emergenza Coronavirus e del blocco delle produzioni audiovisive negli Stati Uniti si è fermata a quota 20 episodi dei 24 inizialmente previsti. Mancano dunque cinque settimane alla conclusione di NCIS 17, che il 9 ottobre raggiunge quota 15 episodi con la messa in onda in prima tv di Cuori Solitari, in cui la squadra della Naval Criminal Investigative Service è chiamata ad indagare su un caso di omicidio che in qualche modo coinvolge un amico di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020)17 prosegue suin prima serata e in prima visione assoluta con un nuovoo in onda venerdì 9, a partire dalle 21:15. Si tratta del quindicesimoo della diciassettesima stagione, che a causa dell’emergenza Coronavirus e del blocco delle produzioni audiovisive negli Stati Uniti si è fermata a quota 20dei 24 inizialmente previsti. Mancano dunque cinque settimane alla conclusione di17, che il 9raggiunge quota 15con la messa in onda in prima tv di Cuori Solitari, in cui la squadra della Naval Criminal Investigative Service è chiamata ad indagare su un caso dio che in qualche modo coinvolge un amico di ...

CorriereUmbria : Stasera in tv 4 ottobre, su Rai 2 la serie Ncis New Orleans. Puntata dal titolo La teoria del Caos. La trama… - CorriereUmbria : Stasera in tv 4 ottobre, su Rai 2 il telefilm della serie Ncis Los Angeles. Puntata dal titolo Madre: la trama… - itselisy : - Ho rischiato la mia vita per salvare la tua. + Lo so. LA STRETTA DI MANO ??????????? #NCIS #Rai2 - itselisy : 'Torres chiede sempre se stai bene.' #NCIS #Rai2 Io così : - martigreg_dams : ...ok però Bishop, anche meno, dai! [aka non sei #Ziva] #Rai2 #ncis #serietv -

Ultime Notizie dalla rete : NCIS Rai2 NCIS 17 e The Rookie 2 le puntate di venerdì 9 ottobre su Rai 2 Dituttounpop NCIS 17 e The Rookie 2 le puntate di venerdì 9 ottobre su Rai 2

NCIS e The Rookie le anticipazioni degli episodi in onda stasera su Rai 2 venerdì 9 ottobre, trama, cast della serie dove vedere ...

NCIS / The Rookie, Rai2: anticipazioni nuovi episodi di venerdì 9 ottobre

The Rookie e NCIS, anticipazioni nuove puntate: trama episodi in onda su Rai2 venerdì prossimo Anche venerdì 9 ottobre la prima serata di Rai2 sarà tinta ...

NCIS e The Rookie le anticipazioni degli episodi in onda stasera su Rai 2 venerdì 9 ottobre, trama, cast della serie dove vedere ...The Rookie e NCIS, anticipazioni nuove puntate: trama episodi in onda su Rai2 venerdì prossimo Anche venerdì 9 ottobre la prima serata di Rai2 sarà tinta ...