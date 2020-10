Nadal-Djokovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Roland Garros 2020 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Rafael Nadal e Novak Djokovic si affronteranno in occasione della finale del Roland Garros 2020, appuntamento Slam sul rosso di Parigi. L’iberico e il serbo hanno superato rispettivamente Diego Schwartzman e Stefanos Tsitsipas in semifinale dimostrando il valore tecnico-tattico elevato del loro tennis. Il match andrà in scena domenica 11 ottobre, con orario da definire: diretta televisiva proposta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, DAZN) e live streaming disponibile su Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà un live testuale, con aggiornamenti e approfondimenti post-match. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Rafaele Novaksi affronteranno in occasione delladel, appuntamento Slam sul rosso di Parigi. L’iberico e il serbo hanno superato rispettivamente Diego Schwartzman e Stefanos Tsitsipas in semidimostrando il valore tecnico-tattico elevato del loro tennis. Il match andrà in scena domenica 11 ottobre, conda definire:televisiva proposta da Eurosport (210 o 211 di Sky, DAZN) e livedisponibile su Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà un live testuale, con aggiornamenti e approfondimenti post-match.

