Martina Franca | un punto a favore del Comune nell’inteminabile caso del distributore di carburante Ordinanza del Tar in attesa dell' udienza di merito fissata a novembre Si va avanti così da più di quindici anni

(Di sabato 10 ottobre 2020) L’del tribunale amministrativo regionale di Lecce segna undeldi. Ma la partita, già interminabile ed estenuante (perfino anacronistica ormai) non è prossima alla conclusione. La vicenda è quella di un impianto di distribuzione dei carburanti che l’amministrazione comunale in carica, apfa, concesse di realizzare. Da un palazzo, in curva, in discesa, e con l’affaccio alla valle d’Itria di fronte. Successivamente intervenne lo stop a quella discussa concessione ma l’Api che ormai l’aveva ottenuta fece ricorso. Nel 2018 il Consiglio di Stato si pronunciò affinché ...