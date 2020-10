Ludovica Bizzaglia malattia | la commovente confessione | «Nonostante tutto | continuo a splendere»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) La famosa attriceha conquistato il cuore dei pubblico italiano prendendo parte a diversi film e serie Tv, tra cui: Amore 14, Torno indietro e cambio vita, Un Natale al Sud, Don Matteo 8 e 10, Un posto al sole, Immaturi (La serie) e L’allieva. L’artista è molto attiva anche sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 838 mila followers, i quali la seguono in ogni sua avventura. Poche ore fa, attraverso unpost,ha deciso di parlare della sua. Come si può leggere dal suo post, la ragazza soffre di dermatite atopica dovuta ad una patologia autoimmune. L’attrice ha aperto il suo cuore ai suoi ammiratori, ricevendo in cambio una marea di messaggi di affetto. Leggi anche ...