"La crisi climatica è una pandemia lenta"

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel 2019, in Italia si sono manifestati 1.665 eventi classificati come estremi. Un ritmo ci circa cinque al giorno. Rispetto alla Spagna e al Regno Unito, se ne sono verificati l′85% in più. Prendendo in considerazione questi tre paesi, nel 1999 in Italia; stata interessata da 21 eventi estremi, 25 in Spagna e 33 nella Gran Bretagna. Dieci anni più tardi, in Italia questo numero; cresciuto fino ad arrivare a 328, contro i 310 di quelli spagnoli e i “soli” 79 britannici. Dal 1980 al 2017, nell’Unione europea, gli eventi climatici hanno causato danni pari a 426 miliardi di dollari: dei 28 paesi (la Brexit ancora non era stata ufficilizzata), l’Italia; stato il secondo paese più colpito con 64,6 miliardi di dollari, dietro solo alla Germania. Basterebbe questo ...