Italia | Verratti | «Centrocampo ottimo | regaliamo un sorriso ai tifosi»

Marco Verratti parla alla vigilia della gara contro la Polonia: ecco le parole del centrocampista dell'Italia in conferenza stampa Marco Verratti, in conferenza stampa da Coverciano, parla alla vigilia della gara contro la Polonia. PERIODO COMPLICATO – «E' un momento complicato per tutti, bisogna fare attenzione. Dobbiamo fare al meglio il nostro lavoro per regalare un sorriso ai tifosi che non possono venire allo stadio». Italia – «Abbiamo un Centrocampo fatto di ottimi giocatori, tutti si fanno trovare pronti ed è questo che conta. Mancini ci ha riportato entusiasmo, è stato bravo a ricostruire e a farci giocare bene, anche con spensieratezza. Fin qui abbiamo fatto un percorso bellissimo, dobbiamo proseguire su ...

