Inter | comunicato il nome del quinto positivo al Coronavirus

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “FCnazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli”. Con questol’ha confermato la positività alanche del portiere Radu, dopo Gagliardini e Nainggolan, più Skriniar e Bastoni già emersi in un primo momento. Under 21, altri tre positivi: due sono calciatoriL'articolo CalcioWeb.