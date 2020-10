#iltempodioshø (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ormai è guerra tra i Benetton e il governo di Giuseppe Conte sulla concessione delle autostrade. L'ultimo schiaffo degli imprenditori all'esecutivo è la lettera con cui Aspi si dice pronta a sottoscrivere in toto l'accordo del 14 luglio scorso, rivendicando però il diritto di mettere sul mercato le quote della società senza passare dalla cessione diretta a Cdp. Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ormai è guerra tra i Benetton e il governo di Giuseppe Conte sulla concessione delle autostrade. L'ultimo schiaffo degli imprenditori all'esecutivo è la lettera con cui Aspi si dice pronta a sottoscrivere in toto l'accordo del 14 luglio scorso, rivendicando però il diritto di mettere sul mercato le quote della società senza passare dalla cessione diretta a Cdp.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.