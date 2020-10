Grande Fratello Vip, Franceska Pepe litiga con un’autrice e racconta tutto in diretta – VIDEO (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuova puntata del Grande Fratello Vip con nuovi scontri e gossip infuocati. Tra i protagonisti della serata troviamo di nuovo Franceska Pepe, che pur essendo stata eliminata dal reality show la scorsa settimana, ha avuto il suo momento di gloria che ha fatto impazzire i telespettatori da casa. La Pepe infatti è entrata in studio per assistere alla puntata insieme al conduttore Alfonso Signorini e agli opinionisti. Il presentatore, notando un leggero ritardo da parte della ragazza, ha chiesto spiegazioni. La Pepe, senza peli sulla lingua, ha detto in diretta tutta la verità ed ha parlato di uno scontro acceso con un’autrice del programma. Sai, a farsi bella ogni tanto… Sono furibonda perché ho litigato con ... Leggi su trendit (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuova puntata delVip con nuovi scontri e gossip infuocati. Tra i protagonisti della serata troviamo di nuovo, che pur essendo stata eliminata dal reality show la scorsa settimana, ha avuto il suo momento di gloria che ha fatto impazzire i telespettatori da casa. Lainfatti è entrata in studio per assistere alla puntata insieme al conduttore Alfonso Signorini e agli opinionisti. Il presentatore, notando un leggero ritardo da parte della ragazza, ha chiesto spiegazioni. La, senza peli sulla lingua, ha detto intutta la verità ed ha parlato di uno scontro acceso con un’autrice del programma. Sai, a farsi bella ogni tanto… Sono furibonda perché hoto con ...

