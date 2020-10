Governo-Benetton, dopo mesi di stallo ora è rottura: l’imbarazzo dei giallorossi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lo scambio di lettere, più o meno al veleno, tra Aspi e il Governo giallorosso prosegue incessante. La trattativa, invece, non si sblocca. Una situazione che sta creando non poco imbarazzo soprattutto per chi, Conte in primis, mesi fa aveva annunciato il raggiungimento di un accordo definitivo, con tanto di autocelebrazioni e slogan trionfalistici. E che rischia di prolungarsi ancora per un bel pezzo. Nelle ultime ore, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha annunciato di aver ricevuto l’ennesima missiva da parte di Autostrade per l’Italia. Che si dice pronta a sottoscrivere l’ormai famosa intesa del 14 luglio. Avanzando, però, una rivendicazione non proprio ininfluente. La società controllata da Atlantia chiede infatti di poter mettere sul mercato le quote della società senza passare dalla cessione ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lo scambio di lettere, più o meno al veleno, tra Aspi e ilgiallorosso prosegue incessante. La trattativa, invece, non si sblocca. Una situazione che sta creando non poco imbarazzo soprattutto per chi, Conte in primis,fa aveva annunciato il raggiungimento di un accordo definitivo, con tanto di autocelebrazioni e slogan trionfalistici. E che rischia di prolungarsi ancora per un bel pezzo. Nelle ultime ore, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha annunciato di aver ricevuto l’ennesima missiva da parte di Autostrade per l’Italia. Che si dice pronta a sottoscrivere l’ormai famosa intesa del 14 luglio. Avanzando, però, una rivendicazione non proprio ininfluente. La società controllata da Atlantia chiede infatti di poter mettere sul mercato le quote della società senza passare dalla cessione ...

