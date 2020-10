Formula 1, GP Eifel 2020: annullate le prove libere 1 per pioggia e nebbia (Di venerdì 9 ottobre 2020) annullate le prove libere 1 del Gran Premio di Eifel 2020. Niente da fare per la prima sessione di prove libere del venerdì del GP tedesco: pioggia e nebbia non consentono ai piloti di girare in sicurezza. In particolare, la forte nebbia impedirebbe, in caso di gravi incidenti, all’elicottero di decollare ed il trasporto su strada verso l’ospedale richiederebbe troppo tempo. Rinviato dunque anche l’esordio in Formula Uno del figlio d’arte Mick Schumacher. L’appuntamento è per la seconda sessione di prove libere, nel primo pomeriggio. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020)le1 del Gran Premio di. Niente da fare per la prima sessione didel venerdì del GP tedesco:non consentono ai piloti di girare in sicurezza. In particolare, la forteimpedirebbe, in caso di gravi incidenti, all’elicottero di decollare ed il trasporto su strada verso l’ospedale richiederebbe troppo tempo. Rinviato dunque anche l’esordio inUno del figlio d’arte Mick Schumacher. L’appuntamento è per la seconda sessione di, nel primo pomeriggio.

