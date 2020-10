F.1, GP Eifel - Libere 1 annullate per la troppa nebbia (Di venerdì 9 ottobre 2020) La prima sessione di prove Libere del Gran Premio dell'Eifel, in Germania, è stata annullata a causa del maltempo. Oltre la pioggia, è stata la nebbia a complicare le cose: con l'elicottero del servizio medico impossibilitato a volare in caso di necessità, la sessione è stata annullata. Nel pomeriggio le condizioni dovrebbero migliorare.Occasione mancata. In questo periodo, al Nurburgring, è difficile trovare una giornata di sole e oggi è successo quello che un po' tutti temevano, ossia che il maltempo potesse condizionare l'inizio del weekend. Un vero peccato per Mick Schumacher e Callum Ilott, chiamati al debutto in F.1 per le prove Libere insieme ad Alfa Romeo e Haas. Si cercherà di riprogrammare un nuovo test per loro nelle prossime settimane, quando in pista non ci ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 ottobre 2020) La prima sessione di provedel Gran Premio dell', in Germania, è stata annullata a causa del maltempo. Oltre la pioggia, è stata laa complicare le cose: con l'elicottero del servizio medico impossibilitato a volare in caso di necessità, la sessione è stata annullata. Nel pomeriggio le condizioni dovrebbero migliorare.Occasione mancata. In questo periodo, al Nurburgring, è difficile trovare una giornata di sole e oggi è successo quello che un po' tutti temevano, ossia che il maltempo potesse condizionare l'inizio del weekend. Un vero peccato per Mick Schumacher e Callum Ilott, chiamati al debutto in F.1 per le proveinsieme ad Alfa Romeo e Haas. Si cercherà di riprogrammare un nuovo test per loro nelle prossime settimane, quando in pista non ci ...

