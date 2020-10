Elisabetta Canalis si allena sul tetto e dice: 'Godetevi la vita' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una buona dose di sano allenamento per tenersi in forma, ma senza rinunciare ai piaceri della vita. E' questa la ricetta della felicità per Elisabetta Canalis che, sul tetto di un grattacielo di Los ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una buona dose di sanomento per tenersi in forma, ma senza rinunciare ai piaceri della. E' questa la ricetta della felicità perche, suldi un grattacielo di Los ...

19_Napulitan_26 : Il 2020 ci regala anche quest'altro dramma: il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis non è mai esistito.… - lonesometown_ : In che senso il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis non è mai stato di Elisabetta Canalis?? Ho un mancamento. - jan_novantuno : Situazione sentimentale: il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis. - cuirandsatin : RT @dea_channel: le magie della divina Elisabetta Canalis ????????? - ScacciaSpiriti : RT @howloudislife: Tutti scioccati per un’ipotetica omosessualità di Ligabue, ma parliamo piuttosto del fatto che il pollo alla piastra di… -