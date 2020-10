Cristiano Ronaldo | dramma per il calciatore | furto nella sua villa

ZZiliani : L’apologia già di Cristiano #Ronaldo, inevitabile. Quella di Pirlo, sbalorditiva. Ora però #Gazzetta mettiamoci d’a… - tuttosport : 'Furto nel garage di Cristiano #Ronaldo a #Madeira' - SkyTG24 : Calcio, furto nella villa di Cristiano Ronaldo. Rubata anche una maglia della Juve - eyesofsultan : RT @GreatWhite_9: Cristiano Ronaldo & Lionel Messi - Last 4 International Goals. - HaidaraLansana : RT @GreatWhite_9: Cristiano Ronaldo & Lionel Messi - Last 4 International Goals. -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Il calciatore Cristiano Ronaldo ha vissuto nelle scorse ore un duro colpo con il furto della sua villa. Ecco come sono andate le cose. Si è appresa nelle scorse ore la notizia di un furto avvenuto ...CRISTIANO RONALDO – «È come Maradona. Cambia la squadra in cui gioca. Più che a ingabbiarlo, proveremo a limitarlo giocando di squadra. E oltre a lui ci sono giocatori come Dybala, Morata, Chiesa, ...