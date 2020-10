Covid-19, al “San Pio” processati 84 tamponi: 5 conferme ed una nuova positività (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 84 tamponi (nr. 69 ordinari e nr. 15 rapidi), dei quali 6 risultati positivi. Dei sei positivi, 1 rappresenta un nuovo caso, relativo a soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 5 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo Covid-19, al “San Pio” processati 84 tamponi: 5 conferme ed una nuova positività proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 84(nr. 69 ordinari e nr. 15 rapidi), dei quali 6 risultati positivi. Dei sei positivi, 1 rappresenta un nuovo caso, relativo a soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 5 si riferiscono adi positività già precedentemente accertata. L'articolo-19, al “San Pio”84: 5ed unapositività proviene da Anteprima24.it.

