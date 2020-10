Campania in affanno, solo un mese per reagire. De Luca prospetta il lockdown (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il caso c’è, la preoccupazione pure ed è scattata la corsa contro il tempo per fermare l’ondata di contagio che potrebbe travolgere la Campania. L’imperativo è fare presto perché i numeri continuano a crescere e la situazione potrebbe peggiorare nel giro di pochi giorni. “Meno di un mese” è il tempo stimato dal presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori, Aaroi-EMac, Alessandro Vergallo, il periodo entro il quale, se continua il trend in corso, “le terapie intensive al Centro-Sud, soprattutto in Lazio e Campania, potranno andare in sofferenza in termini di posti letto disponibili”.La Campania, appunto. È quella governata da Vincenzo De Luca la regione, che con i suoi 17.233 positivi (oggi 769, 12 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il caso c’è, la preoccupazione pure ed è scattata la corsa contro il tempo per fermare l’ondata di contagio che potrebbe travolgere la. L’imperativo è fare presto perché i numeri continuano a crescere e la situazione potrebbe peggiorare nel giro di pochi giorni. “Meno di un” è il tempo stimato dal presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori, Aaroi-EMac, Alessandro Vergallo, il periodo entro il quale, se continua il trend in corso, “le terapie intensive al Centro-Sud, soprattutto in Lazio e, potranno andare in sofferenza in termini di posti letto disponibili”.La, appunto. È quella governata da Vincenzo Dela regione, che con i suoi 17.233 positivi (oggi 769, 12 ...

