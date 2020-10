Bonus bici 500 euro, c’è la data: il click day è il 3 novembre (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo mesi di rinvii e promesse, alla fine sarà click day per poter avere il Bonus bici. La data fissata è il 3 novembre: le richieste potranno essere fatte sulla base dell’ordine di inserimento delle fatture sulla piattaforma approntata appositamente sul sito del ministero, e non sulla base della data delle fatture. Lo ha deciso il Ministero dell’Ambiente, confermando che l’impegno rimane quello di soddisfare tutte le richiese. Bonus bici 500 euro: le risorse saranno sufficienti? Il Sole 24 Ore spiega che al momento sono stati stanziati 210 milioni di euro per le biciclette acquistate dal 4 maggio al 31 dicembre. Il Bonus coprirà il 60% ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo mesi di rinvii e promesse, alla fine saràday per poter avere il. Lafissata è il 3: le richieste potranno essere fatte sulla base dell’ordine di inserimento delle fatture sulla piattaforma approntata appositamente sul sito del ministero, e non sulla base delladelle fatture. Lo ha deciso il Ministero dell’Ambiente, confermando che l’impegno rimane quello di soddisfare tutte le richiese.500: le risorse saranno sufficienti? Il Sole 24 Ore spiega che al momento sono stati stanziati 210 milioni diper leclette acquistate dal 4 maggio al 31 dicembre. Ilcoprirà il 60% ...

