Beirut, 4 morti e 20 feriti per esplosione serbatoio di carburante (Di venerdì 9 ottobre 2020) Beirut, 9 ott. (Adnkronos/dpa) - Almeno quattro persone sono morte a causa dell'esplosione di un serbatoio di carburante in un panificio a Beirut, nella zona densamente popolata di Tarek al-Jadidah. Lo ha reso noto la Croce Rossa libanese. La televisione locale New TV ha detto che 20 persone sono rimaste ferite. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020), 9 ott. (Adnkronos/dpa) - Almeno quattro persone sono morte a causa dell'di undiin un panificio a, nella zona densamente popolata di Tarek al-Jadidah. Lo ha reso noto la Croce Rossa libanese. La televisione locale New TV ha detto che 20 persone sono rimaste ferite.

Beirut, 9 ott. (Adnkronos/dpa) - Almeno quattro persone sono morte a causa dell'esplosione di un serbatoio di carburante in un panificio a Beirut, nella zona densamente popolata di Tarek al-Jadidah.

Esplosione a Beirut, quattro morti

Quattro persone sono morte questa sera a Beirut in un incendio ed un'esplosione che ha colpito un magazzino di carburante in un quartiere densamente popolato. "Esplosione di Tariq al-Jdidé: il numero ...

