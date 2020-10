Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 8 ottobre 2020

(Di venerdì 9 ottobre 2020)dei programmi più visti di, giovedì 8, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Nero a Metà 2 ha totalizzato 5433 spettatori (22.11% di share) nel primo episodio e 4675 (23.30%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Chi vuol essere milionario ha avuto 1978 spettatori, 10.53% di share. La puntata de Le Iene su Italia1 hanno avuto in media 1609 spettatori (10.04%); su Rai2 il programma di attualità Seconda Linea si è fermato a 366 spettatori (1.67%), mentre il film La battaglia dei sessi su Rai3 837 spettatori (3.64%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1080 spettatori (6.13%) e su La7 la puntata di ...

