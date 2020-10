Argentina, nonno stupra la nipotina di tre anni: il padre della piccola lo uccide (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una bimba di appena tre anni è stata stuprata dal nonno, che a sua volta è stato ucciso dal padre della piccola a seguito di una violenta lite seguita alla scoperta degli abusi. Una vicenda drammatica che arriva dall’Argentina, a Oràn, nella zona nord-occidentale dello Stato. Una notizia che ha sconvolto il Paese, anche se purtroppo in quelle zone crimini del genere, contro donne e bambini, sono tristemente diffusi. Quando il padre della bimba ha trovato la figlia in lacrime e sotto shock, ha insistito per sapere cosa fosse accaduto. A quel punto la piccola ha additato il nonno, un uomo di 70 anni. Così il giovane, di 26 anni, ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una bimba di appena treè statata dal, che a sua volta è stato ucciso dala seguito di una violenta lite seguita alla scoperta degli abusi. Una vicenda drammatica che arriva dall’, a Oràn, nella zona nord-occidentale dello Stato. Una notizia che ha sconvolto il Paese, anche se purtroppo in quelle zone crimini del genere, contro donne e bambini, sono tristemente diffusi. Quando ilbimba ha trovato la figlia in lacrime e sotto shock, ha insistito per sapere cosa fosse accaduto. A quel punto laha additato il, un uomo di 70. Così il giovane, di 26, ha ...

