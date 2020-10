App Immuni, De Magistris: “Non l’ho scaricata, non mi convince” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’app Immuni? Non l’ho scaricata. Non mi convince fino in fondo sull’aspetto della tutela della privacy“. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nel corso di un intervento a La7 nella trasmissione Tagadà, anadata in onda ieri, si mostra contrario all’app che il Governo considera fondamentale per la mappatura dei contagi. “La situazione è ancora sotto controllo a Napoli” ha chiarito Dema. L'articolo App Immuni, De Magistris: “Non l’ho scaricata, non mi convince” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’app? Non l’ho. Non mi convince fino in fondo sull’aspetto della tutela della privacy“. Così il sindaco di Napoli, Luigi de, nel corso di un intervento a La7 nella trasmissione Tagadà, anadata in onda ieri, si mostra contrario all’app che il Governo considera fondamentale per la mappatura dei contagi. “La situazione è ancora sotto controllo a Napoli” ha chiarito Dema. L'articolo App, De: “Non l’ho, non mi convince” proviene da Anteprima24.it.

gaiatortora : Io la mascherina la metto. Ho anche app Immuni ma i mezzi pubblici non si possono prendere. Autobus tram e metro so… - Capezzone : +++Ieri a @staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 3 (grazie a @strange_days_82) Non scarico la app Immuni perché… - luigidimaio : Usiamo le mascherine, rispettiamo le norme anti covid, agiamo sempre con senso civico. E ricordate di scaricare l’a… - Luca_Arioli : RT @Luca_Arioli: BREVISSIMA STORIA TRISTE: in questi giorni 7 Parlamentari del M5S sono risultati positivi al Coronavirus, nessuno di loro… - RaiStudio24 : Sergio Costa (@SergioCosta_min), Min. per l'#Ambiente a #Studio24: con l'app #Immuni mi sento più tutelato, non ci… -