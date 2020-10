Villani: «Virus? Inutile essere tanto diligenti a scuola e poi fare il proprio comodo una volta fuori» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sul Corriere della Sera un’intervista ad Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria e membro del Comitato tecnico scientifico. Analizza l’aumento dei contagi in Italia. «I numeri potrebbero far paura. Ma ancora non è il momento di drammatizzare. Siamo ancora in tempo per salvarci. Non sono 3.678 malati, sono 3.678 persone risultate positive ai tamponi il cui numero è aumentato molto, da meno di 100 mila a 125.000. Quindi la percentuale di crescita dei contagi, se rapportata al numero di test, è minima, da 0,026 a 0,029. Un lievissimo trend di salita». E’ un momento critico, dice, perché la curva è in salita da diversi giorni. E’ il momento giusto perché tutti diano il meglio di sé in termini di attenzione alle misure di sicurezza. «Conviene accettare i ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sul Corriere della Sera un’intervista ad Alberto, presidente della Società Italiana di Pediatria e membro del Comitato tecnico scientifico. Analizza l’aumento dei contagi in Italia. «I numeri potrebbero far paura. Ma ancora non è il momento di drammatizzare. Siamo ancora in tempo per salvarci. Non sono 3.678 malati, sono 3.678 persone risultate positive ai tamponi il cui numero è aumentato molto, da meno di 100 mila a 125.000. Quindi la percentuale di crescita dei contagi, se rapportata al numero di test, è minima, da 0,026 a 0,029. Un lievissimo trend di salita». E’ un momento critico, dice, perché la curva è in salita da diversi giorni. E’ il momento giusto perché tutti diano il meglio di sé in termini di attenzione alle misure di sicurezza. «Conviene accettare i ...

Secondo il pediatra «il luogo più sicuro è la scuola, ma i comportamenti all'esterno sono pericolosi». L'aumento dei casi è minimo però dura da troppi giorni «e non bisogna portare la curva a livelli ...

