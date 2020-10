Valentina Vignali | un tuffo nell’estate con la sua ultima foto | «Tu si na cos grand»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ la cestista più famosa di Instagram con un corpo che fa battere il cuore, stiamo parlando della stupenda. L’estate è finita ma lei continua a lasciare tutti senza fiato con scatti in bikini che alzano la temperatura. Il suo ultimo post su Instagram ne è un esempio. Non ci stupisce che l’influencer abbia superato i due milioni di followers, in fondo ha una collezione didavvero interessante. Lasi è fatta conoscere partecipando ale Fratello, ma questa non è stata la sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo. In passato ha condotto un programma sul basket su La7 e nel 2013 ha posato senza veli per la rivista Playboy. leggi anche l’articolo —> Caterina Balivo Instagram, sorriso disarmante ...