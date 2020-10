Vajont | le prime pagine dei giornali del 1963

(Di venerdì 9 ottobre 2020) 9 ottobre – E’ il giorno della memoria, per il disastro del, ma dopo 52 anni ancora la rabbia non si è addormentata, nella valle ferita dall’immane disastro.52 ANNI fa una frana si staccò dal Monte Toc sopra Longarone e piombò con il fragore di un’esplosione nell’invaso artificiale della diga del. La diga tenne l’urto, ma l’ondata d’acqua che fuoriusci’ dall’invaso si riversò nella valle. Milioni di metri cubi di acqua e fango che acquistarono velocità e travolsero Longarone e, nell’altro versante, i paesi friulani di Erto e Casso. Sono 1901 i morti che riposano oggi nel cimitero monumentale della frazione di Fortogna Qui alcune immagini delledei...

Ultime Notizie dalla rete : Vajont prime

Il Friuli

L'EVENTOBELLUNO C'è una data. Ed è una data simbolo, si tratta della ricorrenza della tragedia del Vajont. Il taglio del nastro è in agenda per il 9 ottobre, le prime telefonate informali ...Una rissa è finita con un accoltellamento ieri notte in Piazza Monte Toc a Vajont. Tra loro anche un minorenne ... all'ospedale di Pordenone con una ferita al torace. Secondo le prime informazioni i ...