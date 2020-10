Trump in un video sui social: 'Sono tornato allo Studio Ovale, sto bene - Una benedizione aver preso il coronavirus' (Di giovedì 8 ottobre 2020) 'Forse mi riconoscete, Sono il vostro presidente preferito e sto davanti allo Studio Ovale, che è un posto dove è sempre eccitante essere'. Così Donald Trump in un video postato su Twitter dove parla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) 'Forse mi riconoscete,il vostro presidente preferito e sto davanti, che è un posto dove è sempre eccitante essere'. Così Donaldin unpostato su Twitter dove parla ...

andreapurgatori : Trump lo spavaldo e la seconda ondata del contagio globale che spaventa. La pandemia è“FUORI CONTROLLO”? #Atlantide… - Open_gol : Coronavirus, Fauci avverte Trump: «È in uno stadio iniziale della malattia. Non è escluso un peggioramento». Il v… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 3 (grazie a @strange_days_82) Francia e Spagna (governate a si… - truuudetective : RT @Topo_Ligio: Disperazione di Biden e del Partito Democratico che con la morte di Trump sperava di avere la presidenza in tasca, e invece… - MutiCarla : RT @Open_gol: Il presidente americano appare in nuovo video, il primo davanti allo Studio Ovale dopo il ricovero in ospedale per il contagi… -